Après la mort de Victorine, le choc et l'émotion à Villefontaine

"Clairement, on a du mal à accepter que ma sœur soit partie trop tôt, à cet âge-là, 18 ans, c'est très jeune." Après le dramatique et prématuré décès de Victorine Dartois, ses sœurs lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Une façon aussi de remercier des internautes qui se sont largement mobilisés depuis la disparition de la jeune femme. Les habitants de Villefontaine, cette petite ville iséroise de 20.000 habitants, ont eux aussi salué la victime. Lola, Cécilia, Evan, des amis d'enfance, se rappellent d'une "personne présente pour les autres. Il n'y avait pas plus gentil qu'elle". Ils souhaitent organiser une marche blanche en sa mémoire.

Dans la famille éplorée, Karl Dartois, l'oncle de Victorine se montre présent : "On va les soutenir, mais perdre un enfant est la plus grande difficulté au monde". Une pensée partagée par une habitante, venue déposer des fleurs : "Je vois mes enfants et j'imagine ce que les parents endurent". "Ça fait mal ", martèle t-elle, "elle avait la vie devant elle et n'avait rien demandé".