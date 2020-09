Mort de Victorine : une marche blanche organisée dimanche par ses proches

Dans ce post, la jeune fille remercie les innombrables personnes qui ont soutenu la famille dans cette épreuve douloureuse et donne des consignes pour la tenue de cet événement, en raison du contexte sanitaire. "S’il vous plaît, je tiens vraiment à ce que cette marche se passe dans les meilleures conditions, c’est pourquoi il est important que TOUT LE MONDE respecte le port du masque. Il faudra absolument éviter les embrassades et effusions puisque nous ne pouvons pas contrôler le nombre de participants", écrit-elle.

Pour l'heure, les premiers examens du corps n'ont pas permis d'établir les causes de sa mort, a annoncé le parquet mardi. "Il est nécessaire d'attendre les résultats de l'autopsie qui sera réalisée mercredi matin", ajoute Boris Duffau, procureur adjoint à Grenoble. En tout, ce sont quarante-sept enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Grenoble qui sont mobilisés sur l'affaire, "pour effectuer notamment une enquête de voisinage et entendre tout témoin utile".

Le corps de Victorine Dartois, portée disparue depuis samedi soir à Villefontaine, a été retrouvé deux jours plus tard par les gendarmes, immergé dans un ruisseau d'une zone boisée tres difficile d'accès et non loin du lieu où la jeune fille aurait passé son dernier appel téléphonique, alors qu'elle rentrait au domicile familial. L'enquête, d'abord ouverte pour "disparition inquiétante", a évolué depuis vers les chefs "d'enlèvement, séquestration et homicide volontaire".