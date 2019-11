Moselle : deux enfants de 4 et 15 ans tués dans l'incendie d'une maison

Ils n'ont pu s'extraire de la maison en feu. Deux enfants de 4 et 15 ans - issus d'une même fratrie - sont morts ce samedi dans l'incendie d'une maison à Folschviller en Moselle. Une femme de 70 ans a également été brûlée aux jambes dans l'"embrasement généralisé" de cette maison comprenant deux niveaux ainsi que des combles, a précisé la préfecture. Une cinquième personne, un homme ayant participé aux opérations de secours avant l'arrivée des pompiers, a été blessé gravement aux bras et aux mains. "L'adolescent de 15 ans s'est retrouvé bloqué au premier étage dans le feu", a indiqué le lieutenant-colonel Schmitt, expliquant que l'escalier de la maison s'était effondré.

Selon nos informations, le feu a été signalé à 12h30. 9 personnes se trouvaient alors dans l'édifice.

Sur place, une salle communale a été ouverte et un périmètre de sécurité mis en place autour de la zone du sinistre. Une quinzaine d'engins de huit centres de secours et une soixantaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. La compagnie de gendarmerie de Forbach est chargée de l’enquête. Les techniciens en identification criminelle (basés à Metz) sont attendus sur place pour déterminer les causes de l’incendie, qui restent toujours inconnues.