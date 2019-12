Moselle : le zoo tronçonne le cadavre d'un ours polaire pour le faire disparaître à la déchetterie

A sa mort le 27 juillet 2018 dans son sommeil à l'âge de 31 ans, l'animal n'a pas été traité à la hauteur de l'affection qui lui était soi-disant porté par le passé. La direction du zoo a en effet, selon les informations de France Bleu, demandé à ce que son cadavre soit évacué rapidement en raison de la chaleur notamment. Et c'est à la déchetterie qu'il a été conduit.

Elle voulait le mettre au milieu des déchets ménagers et sans doute attendre qu'il se décompose ou qu'il soit incinéré. Olaf, l'ours polaire blanc du zoo d'Amnéville en Moselle était pourtant l'une de leur mascotte, comme son frère Tromso.

Ainsi, un chauffeur de l'entreprise Rombas, chargé du transport d'Olaf, rapporte à nos confrères ce qu'il s'est passé ce jour-là. "On me dit que l'équarrisseur est fermé, qu'il faut aller à Aboncourt", rapporte-t-il avant de parcourir 21 kilomètres jusqu'au site chargés de la gestion des déchets, la dépouille dans la benne.

"Arrivé à destination, c'est l'horreur", rapportent les témoins. L'odeur est abominable et l'animal en mauvais état. "Il faisait une chaleur à crever. Avec les salariés du site, on ne voulait pas le vider", se souvient un conducteur. La société de transport reprend donc la benne et repart direction son point de départ : le zoo d'Amnéville.