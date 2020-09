Mulhouse : l'homme qui a agressé deux femmes pour une jupe "trop courte" condamné

La scène s'est déroulée mercredi après-midi, vers 16h30, dans le centre-ville de Mulhouse. Des passants ont prévenu la police qu'un homme s’en prenait à deux jeunes femmes de 20 ans attendant à une station de tramway en raison, selon les témoignages recueillis par une source policière, d’une jupe "trop courte".

Selon nos informations, une des deux filles a été giflée et mise par terre, l'autre a tenté de s’opposer et a été repoussée par l’agresseur présumé de 18 ans, connu des services de police mais jamais condamné, qui a été interpellé. Dans ses premières déclarations, le jeune homme a indiqué avoir fait une remarque à la jeune femme, selon lui une "connaissance", et cette dernière l'aurait alors insulté et giflé. La jeune femme vêtue d'une jupe, qui s'est vu prescrire trois jours d'ITT, soutient au contraire ne pas connaître son agresseur et a déposé plainte.

A l'issue de sa garde à vue, l'homme a été déféré jeudi après-midi au parquet de Mulhouse et, à l'issue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), a été condamné à une peine de deux mois de prison avec sursis, 75 heures de travail d’intérêt général et à l’obligation d’effectuer un stage de citoyenneté.