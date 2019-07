Des appels au secours et aucune trace de victime : le mystère persiste en Ariège

Face aux nombreux signalements, gendarmerie et pompiers ont été déployés. Mais le secteur étant "particulièrement difficile d'accès" à cause d’un terrain "escarpé et boisé", selon les descriptions de France 3, de gros moyens ont été mobilisés. Un hélicoptère recherchait ainsi l'individu depuis le ciel tandis que des maîtres-chiens ratissaient la zone. Des moyens allégés dimanche, mais qui ont repris après qu’un autre témoin de ces hurlements a appelé les secours.





Les recherches se sont poursuivies lundi, en vain. Depuis deux jours, personne n’est parvenu à localiser cette potentielle victime. Et d’après France Bleu, aucune enquête n'a été ouverte, faute de signalement d’une disparition.