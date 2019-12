Hauts-de-Seine : un gardien de la paix met fin à ses jours sur son lieu de travail

C’est dans la salle du Centre d'information et de commandement de l'état-major des Hauts-de-Seine où il travaillait depuis des années qu’il a mis fin à ses jours. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce gardien de la paix né en 1980, marié et père de deux jeunes enfants, s’est donné la mort avec son arme de service. Il était deux heures du matin environ.

"Plusieurs lettres ont été retrouvées, pour son épouse et ses enfants, pour ses collègues et pour sa hiérarchie. Il y serait fait état du malaise dans la police et du mal-être policier en général", indiquent plusieurs sources à LCI.

C’est la préfecture de police de Paris qui, tôt ce lundi, avait annoncé ce décès dans un tweet, sans préciser qu’il s’agissait d’un suicide.