Nanterre : Michel Platini entendu par les enquêteurs

Michel Platini a été placé en garde à vue ce 18 juin 2019 dans la matinée. Ceci dans le cadre de l'enquête sur les conditions de l'attribution de la prochaine coupe du monde de football au Qatar. Le patron du football européen est actuellement entendu par les enquêteurs à Nanterre, dans le but de confronter des versions divergentes. Un déjeuner organisé à l'Élysée en 2010 suscite l'intérêt de la justice.



