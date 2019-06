Nantes : ce que l’on sait de l'intervention controversée de la police lors de la Fête de la musique et de la disparition de Steve

Lundi, la police a d'ailleurs lancé un avis de recherche dans le cadre de l’enquête ouverte pour disparition inquiétante de personne majeure. Steve Maia Canico est de type européen. Il mesure 1,72 mètre, est de corpulence mince, a les cheveux châtains crépus courts et les yeux verts. Au moment de sa disparition il portait un pantalon, un pull avec le drapeau américain similaire à celui porté sur l'avis de recherche, et des bottillons marron clair à lacets. Comme signe particulier, Steve à une petite cicatrice sur le front et une grosse cicatrice en forme de U derrière le bras droit.





Toute personnes pouvant apporter des informations à la police peut contacter le commissariat de Nantes au 02 53 46 72 57 ou au 02 53 46 73 91.