Nantes : un homme porté disparu après une opération policière lors de la Fête de la musique, l'IGPN enquête

La fête s'est mal terminée, du côté de Nantes, ce vendredi 21 juin. Au petit matin, la police est intervenue pour mettre un terme à une soirée quai Wilson, à laquelle participaient de nombreux fêtards venus danser. Après avoir demandé une première fois, que le son soit éteint, la musique aurait été rallumée par les noctambules et les forces de l'ordre sont intervenues en utilisant des gaz lacrymogènes.





Dans une vidéo postée sur la page de Nantes Révoltée, on voit des policiers frapper des fêtards et utiliser des sprays. La situation semble très confuse. "La police a essuyé des jets de projectiles et a répondu par des gaz lacrymogènes", indique Ouest France. Au cours de cette intervention qui a provoqué un mouvement de foule, 14 personnes sont tombées dans la Loire, selon le Préfet, Claude d'Harcourt, interrogé par France Bleu Loire-Atlantique, ce lundi 24 juin.