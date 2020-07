Nantes : il s'en prend à une femme malvoyante et en fauteuil pour lui voler son téléphone

Plusieurs témoins ont immédiatement composé le 17 pour alerter les forces de l'ordre tout en tentant de retenir le mis en cause jusqu'à leur arrivée. Très énervé et agité, ce dernier est finalement parvenu à prendre la fuite à pied. "Muni du signalement, un équipage de la BAC est parvenu à repérer le mis en cause caché entre deux poubelles", ajoute une source policière. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Le téléphone de la victime a lui été retrouvé, sous l’une des poubelles.

La victime de 33 ans, très choquée et qui avait regagné son domicile en compagnie de sa mère et de son chien guide, a été avisée peu après de l'interpellation de son agresseur présumé sur lequel les policiers ont retrouvé un briquet. Entendu par les policiers, la jeune femme a précisé aux enquêteurs que l'individu lui avait, en plus du vol et des violences, craché dessus à plusieurs reprises lors des faits.