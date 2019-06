Intervention controversée de la police pendant la Fête de la musique à Nantes : "Je suis tombé à l'eau, j'ai cru que j'allais mourir"

Il pensait faire la fête toute la nuit, il a eu la peur de sa vie. Jérémy, 24 ans, a travaillé vendredi dernier dans son entreprise jusqu’à 2 heures du matin. Un collègue le dépose ensuite à la soirée organisée pour la Fête de la musique quai du président Wilson sur l’île de Nantes. "Quand je suis arrivé, l’ambiance était cool, bon enfant. Les gens dansaient, il y avait du bon son. Puis en quelques secondes, tout a dégénéré", confie-t-il à LCI ce mardi.





Vers 4 heures du matin, les forces de l’ordre se présentent sur le site et demandent aux organisateurs de couper la musique. "Plusieurs ont arrêté leur sound-system. Mais le public avait encore envie de s’amuser. Il y avait encore plusieurs centaines personnes environ sur place, poursuit le jeune homme. Un des DJ a essayé de tenir un peu plus longtemps, en laissant le son, la police l’a contraint à éteindre. Puis il a remis la musique. Nous spectateurs, on a commencé à protester contre la police parce qu’on voulait continuer à danser. Le DJ a mis une dernière chanson sur laquelle tout le monde a chanté. C’est là que la police a commencé à gazer tout le monde. Les jets de projectiles, dont certains médias ont parlé, je ne les ai pas vus, je ne sais pas s'il y en a eus. Ce que je sais, c’est qu’avec les lacrymos, tout le monde s’est dispersé. Moi j’ai voulu m’écarter aussi, mais je voyais rien. J’ai posé un pied dans le vide et je suis tombé à l’eau".