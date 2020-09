La justice nie tout manquement dans le suivi du suspect dans le viol et le meurtre d'une adolescente

"Il ressort des premières investigations de l'inspection de fonctionnement relative au suivi socio-judiciaire de monsieur François V. conduites depuis le samedi 29 août, que le suivi de ce dossier par les autorités judiciaires et par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) ne présente aucun manquement et aucun dysfonctionnement", écrit le ministère de la Justice dans un communiqué publié en soirée.

Il n'y a eu "aucun manquement et aucun dysfonctionnement" dans le suivi du multrécidiviste, accusé du viol et du meurtre d'une adolescente à Nantes en août, a indiqué vendredi la Chancellerie, s'appuyant sur les premiers éléments d'une enquête de l'Inspection générale de la justice (IGJ).

L'inspection générale de la Justice a été chargée de mener l'enquête sur la mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire dont cet homme, âgé de 45 ans et qui avait été libéré de prison en 2016 après avoir purgé une peine de 18 ans de réclusion criminelle pour neuf viols, trois tentatives de viol et une agression sexuelle commis entre 2001 et 2003, faisait l'objet. Ce chef d'équipe dans une briqueterie a été mis en examen, notamment pour homicide volontaire, et écroué le 29 août après avoir reconnu avoir violé et tué une jeune fille de 15 ans qu'il avait attirée dans un guet-apens.