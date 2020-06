Nantes : un an après le drame, l'hommage à Steve se termine sous tension

On ne lâchera pas l’affaire tant que les donneurs d’ordre et ceux qui étaient sur place soient punis.

On ne lâchera pas l’affaire tant que les donneurs d’ordre et ceux qui étaient sur place soient punis. - Un manifestant lors du rassemblement.

Le frère et la sœur de Steve ont marché en tête du cortège, derrière les banderoles "Ni oubli, ni pardon" ou "Steve", écrit en lettres graffiti, ainsi que des drapeaux du Portugal, référence aux origines familiales du jeune homme. Certaines pancartes - "dansez avant qu'on vous pousse à l'eau" ou "on ne se taira pas" ainsi que le slogan "on n'oublie pas! on ne pardonne pas!" - témoignaient que les plaies sont toujours à vif.