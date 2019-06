Nantes : un appel à témoins pour retrouver Steve, disparu après une intervention policière pendant la Fête de la musique

Dans son avis de recherche, la police précise que Steve a disparu aux alentours de 4h du matin samedi 22 juin sur le quai du Président WIlson alors qu'il assistait à une free party en bord de Loire.





Il est de type européen, est âgé de 24 ans. Il mesure 1,72 mètres, est de corpulence mince, a les cheveux châtains crépus courts et les yeux verts. Au moment de sa disparition il portait un pantalon, un pull avec le drapeau américain similaire à celui porté sur l'avis de recherche, et des bottillons marron clair à lacets. Comme signe particulier, Steve à une petite cicatrice sur le front et une grosse cicatrice en forme de U derrière le bras droit.





Toute personnes pouvant apporter des informations à la police peut contacter le commissariat de Nantes au 02 53 46 72 57 ou au 02 53 46 73 91.