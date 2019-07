Nantes : une autopsie pour savoir si le corps retrouvé dans la Loire est bien celui de Steve

Le corps retrouvé lundi dans la Loire est "très probablement" celui du jeune Steve Maia Caniço, a indiqué à nos confrères de l'AFP une source proche du dossier. C’est un bateau Navibus qui a repéré le corps, en état de décomposition très avancée, dans le quartier de la Grue Jaune. Selon une source syndicale, le corps retrouvé porterait "des chaînes en or autour du cou et on attend la confirmation de la famille". D'après nos informations, une chaussure pourrait également correspondre à celles que portait le jeune homme au moment de sa disparition.





"Cette découverte est un espoir pour le deuil de la famille (...) Cela fera évoluer l'instruction en cours", a estimé de son côté Me Cécile de Oliveira, avocate de la famille du disparu. Une autre source proche du dossier a affirmé dans la soirée que l'autopsie aurait lieu mardi, "à 10h30".





Si le lieu de découverte est proche du quai Wilson, lieu de la disparition de Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique le 21 juin dernier, l'identité du corps repêché n'a pas été établie pour l'heure.