Nantes : une autopsie va déterminer si le corps retrouvé dans la Loire est bien celui de Steve

Les enquêteurs ont la "quasi-certitude" que le corps retrouvé dans la Loire est bien celui de Steve Maia Caniço. Plusieurs élément vont dans ce sens à leurs yeux : l'endroit où il a été repéré lundi par un bateau Navibus, quai Ferrand, non du quai Wilson où le jeune homme a été vu pour la dernière fois lors de la Fête de la musique le 21 juin dernier. L'état de décomposition du corps ensuite, très avancé au point que l'on ne peut déterminer s'il s'agit d'un homme ou d'une femme : il peut correspondre à une immersion dans l'eau de cinq semaines. Enfin, des éléments d'identification correspondent au signalement fait lors de la disparition, notamment selon nos informations une chaussure et des chaînes en or autour du cou. Mais pour l'heure, les autorités restent très prudentes. Il n'y aura aucune communication avant l'autopsie, prévue ce mardi en milieu de matinée. Malgré l'état de décomposition du corps, celle-ci pourrait permettre de déterminer, à défaut des circonstances, les causes de la mort.





Pour les proches du jeune homme, c'est peut-être l'épilogue qui se profile. "Cette découverte est un espoir pour le deuil de la famille (...) Cela fera évoluer l'instruction en cours", a estimé Me Cécile de Oliveira, avocate de la famille du disparu.