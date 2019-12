Nice : le marché de Noël évacué, un homme menaçant en garde à vue

Il était 15 h environ ce samedi, quand un homme s'est présente à un vigile qui surveillait le marché de Noël de Nice, et lui a dit : "bon courage… tout va péter". Interpellé puis placé en garde à vue, l'individu a été interrogé par les policiers et des vérifications ont été menées en parallèle après que le marché de Noël a été évacué.

L'évacuation des 3.500 personnes qui étaient présentes dans l'enceinte du marché de Noël a été décidée "immédiatement", ajoute l'élu, qui note qu'elle s'est déroulée en 20 minutes dans le calme.

Le marché de Noël, situé en plein centre-ville de Nice, place Masséna, et auquel on ne peut accéder qu'en passant par des portiques de sécurité, a été inspecté par la police, qui n'a rien trouvé. Il a été rouvert après la levée de doute vers 17 heures.

"A Nice, on ne prend pas de risque. On a encore en mémoire un certain nombre d'événements", rappelle l'adjoint au tourisme à Nice Matin. L'attentat du 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais, a eu lieu à quelques centaines de mètres de là. Celui du marché de Noël de Strasbourg date d'il y a un an seulement. Et Nice revendique d'accueillir "le village de Noël le plus sécurisé de France."