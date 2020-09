Nièvre : les squatteurs d'une résidence secondaire interpellés et placés en garde à vue

Le week-end dernier, le couple de squatteurs refusait de partir et ne pouvait alors être délogé par les gendarmes. "Je pars aujourd'hui du principe qu'il y a une loi, expliquait l'un d'eux à TF1. La morale n'est pas punissable. Ma femme a vécu plein de choses morales qui n'étaient pas punissables. Je ne vois pas pourquoi nous serions punis pour la morale. On va attendre que la justice fasse son travail et quand elle aura décidé, nous, on libérera les lieux et on rendra les clés sans problèmes."

La ministre en charge du Logement Emmanuelle Wargon a soutenu lundi 14 septembre un amendement sur le projet d'accélération et de simplification de l'action publique visant à faciliter l'expulsion de squatteurs, après qu'un propriétaire a vu sa résidence secondaire occupée par une famille sans son accord, sur la Côte d'Azur.

La propriété d'un retraité située à Théoule-sur-Mer a été occupée pendant près de trois semaines, depuis la fin du mois d'août, par une famille et leurs enfants. Son bien a été restitué et "un hébergement proposé à la famille occupante", a précisé Emmanuelle Wargon dans un communiqué.