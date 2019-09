Noisy-le-Grand : les forces de l'ordre prises pour cible

JT 20H - Une voiture de police a été la cible de tirs de mortier de feu d'artifice vendredi 20 septembre à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. Une violence presque banale dont les forces de l'ordre ont été les victimes.

Pour le syndicat de police qui a diffusé les images sur les réseaux sociaux, il s'agit bien d'un guet-apens. Le quartier sensible du Pavé Neuf à Noisy-le-Grand est réputé pour son trafic de drogue. Mais la maire de la ville, elle, est surprise par l'extrême violence de cette scène. Un policier a été légèrement brûlé à la jambe. Une enquête est en cours pour tenter d'identifier les auteurs de l'attaque.



