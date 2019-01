Non, aucune manifestante n'est décédée ce samedi à Rennes lors d'une manifestation de Gilets jaunes

"Une nouvelle victime possible à Rennes (...) Un Gilet jaune me confirme la mort de cette mamie". Ce post Facebook faisant état d'une nouvelle victime dans les rangs des Gilets jaunes a été largement diffusé ce samedi sur les réseaux sociaux. Mais il reprenait une fausse information, rapidement démentie par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. "La personne victime d'un malaise et évacuée par le Samu est en urgence relative (pas de pronostic vital engagé, ndlr)", a indiqué son directeur de cabinet Augustin Cellard. "Elle est asthmatique et les lacrymogènes ont déclenché une crise. Elle est prise en charge par les services hospitaliers."





Selon nos informations, cette femme de 48 ans a a été victime d'une crise respiratoire.