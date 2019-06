Nord : le cadavre de la D300 identifié grâce à un… briquet !

Le cadavre retrouvé en bordure de la D300 à Bourbourg (Nord) le 17 octobre dernier a désormais un nom, une identité et même un visage. Le corps avait été retrouvé enveloppé et ligoté en position fœtale dans un sac à déchets verts par le conducteur d’un tracteur chargé de débroussailler le fossé. L’état de décomposition était tellement avancé qu’il avait été impossible dans un premier temps de déterminer l’âge, le sexe et les circonstances du décès.





Seule l’autopsie avait pu mettre en évidence un ADN et une seule empreinte digitale encore exploitable. Mais c’est surtout un simple briquet publicitaire découvert pendant l’autopsie qui avait permis de faire avancer l’enquête. La photographie de cet objet, retrouvé au fond d’une poche du pantalon de la victime, a été diffusée au niveau européen par les gendarmes de la section de recherches de Lille. Le briquet, orné d’un marquage "Café de Kroeg" a rapidement mis la puce aux oreilles des enquêteurs de la PJ fédérale de Bruxelles, en particulier le service des personnes disparues.