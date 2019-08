Nord : un automobiliste percute des piétons après une altercation dans une discothèque

L'accident s'est déroulé au petit matin, à la sortie d'une discothèque de Bazuel, samedi 10 août. C'est dans cette ville du Nord de la France qu'un homme a percuté plusieurs piétons : quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. Le suspect a depuis été placé en garde à vue.





Lors d'une première déclaration devant les gendarmes, le mis en cause a assuré qu'après une "altercation" à l'intérieur de la boîte de nuit, "il s'est fait exclure de l'établissement et a reçu du gaz lacrymogène", selon le procureur de la République de Cambrai Rémy Schwartz. Lorsqu'il a pris le volant, il n'a rien vu et ne s'est même pas rendu compte" qu'il avait renversé des piétons, a poursuivi le procureur. Toutefois, "plusieurs témoins présents sur les lieux indiquent qu'il leur semble qu'il s'agit d'un acte délibéré", a précisé le magistrat.