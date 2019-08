Nord : le maire de Maing porte plainte après avoir subi des menaces à la tronçonneuse

Le 20 août 2019, dans le Nord, le maire de Maing a été frappé et menacé avec une tronçonneuse par des gens du voyage qui voulaient investir un terrain communal. Une agression qui fait écho aux récentes violences contre des élus. "Tout le monde a le droit de vivre, mais on doit respecter le bien d'autrui", a affirmé Philippe Baudrin, encore sous le choc de cette attaque. Face à la situation, il a décidé de porter plainte et demande au gouvernement de durcir le ton.



