Nord : un homme fait un malaise en découvrant un bébé mort dans le coffre de voiture de sa femme

L'homme a immédiatement alerté les forces de l'ordre, avant d'être pris d'un malaise, puis admis au centre hospitalier de Douai. Sa compagne a, elle, été interpellée et placée en garde à vue pour être interrogée par les gendarmes.

Aux enquêteurs, l'homme a déclaré n'avoir pas vu ou su que sa compagne était enceinte. Le couple n'avait par ailleurs pas d'enfant.

Selon France Bleu, le bébé retrouvé mort était âgé d'un mois environ. L'enquête va devoir déterminer s'il s'agit bien du père et de la mère du nourrisson grâce à des tests ADN, s'il est né à terme, viable ou non, quand, dans quelles conditions et si sa mère a fait un éventuel déni de grossesse.

Une autopsie va être pratiquée. Le parquet de Lille a ouvert une enquête, confiée à la brigade de recherches de Douai.