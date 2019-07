Nordahl Lelandais accusé d'agression sexuelle et de menaces de mort par une autre de ses cousines

Mais une fois "l'emprise" de Nordahl Lelandais dépassée, une fois connues les plaintes de ses deux autres cousines, la jeune Charlotte, 14 ans au moment des faits, "se dit qu'elle ne peut pas continuer à se taire", résume Me Caroline Rémond. "Elle a libéré sa parole, c'est extrêmement dur pour elle. Elle l'a fait pour ses petites cousines, en souvenir de Maëlys. C'est vraiment quelque chose de salutaire, pour elle mais très compliqué". A nos confrères, l'adolescente rapporte également des menaces de mort de la part de Lelandais : "Il m'a dit : 'Si tu dis quelque chose, je te tue'.





Et aussi des faits de harcèlement : "Fin mars, il a commencé à me renvoyer des messages et je lui ai répondu parce que j’avais forcément peur. Il me demandait... 'C'est quand qu'on se marie, t'es ma petite bombe". Que des choses comme ça." Outre l'assassinat de Maëlys et celui d'Arthur Noyer, ainsi que ces accusations d'agressions sexuelles, le nom de Nordahl Lelandais est également considéré par des enquêteurs de police dans 40 affaires non résolues.