Normandie : un homme et une femme interpellés après des violences filmées sur des adolescents

Les signalements à la gendarmerie et à la police via la plateforme Pharos notamment ont permis de retrouver rapidement les auteurs présumés des faits. "Deux personnes, la mère et l'oncle des enfants, ont été interpellés mardi au Havre", indiquait mercredi soir une source proche du dossier à LCI. "Ils sont actuellement déférés au parquet."

Lundi dernier, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux montrant une scène ultraviolente. Sur les images, un jeune garçon est tabassé et jeté au sol par un homme tandis qu'une tierce personne filme la scène.

Les faits dateraient d'il y a une quinzaine de jours et se seraient déroulés dans le quartier de Caucriauville, au Havre. Selon le site 76actu, qui détaille les dessous de l'affaire, la mère des deux garçons, âgés de 13 et 15 ans, a expliqué aux enquêteurs "que le premier aurait été pris en train de voler dans un magasin à la demande du second".

Sur les images de la vidéo qui sera diffusée sur Snapchat puis partagée sur Twitter et Facebook notamment, l'oncle des deux jeunes les encourage d'abord à se battre entre eux. Il commet ensuite lui-même des violences sur le plus jeune des enfants. Coups de poings, coups de pieds sont visibles et insoutenables. L'enfant est ensuite projeté en l'air puis dans la pièce par l'adulte, avant de retomber au sol. La scène est immortalisée par la mère, qui encourage même cet oncle à continuer.

L'oncle et la mère des deux garçons qui ont été interpellés mardi pourraient faire l'objet d'une comparution immédiate ce vendredi. Les deux adolescents ont eux, selon 76actu, été placés en famille d'accueil.