VIDÉO - Emmanuel Macron devant Notre-Dame : "Cette cathédrale, nous la rebâtirons"

Le chef de l'État a débuté sa déclaration en saluant "le courage et le professionnalisme" des "500 pompiers" qui se battent contre les flammes, et qui devront encore se mobiliser pendant "des heures" et "sans doute plusieurs jours". Leur engagement a permis à la façade et aux deux tours principales de la cathédrale de ne pas s'effondrer, a salué le président.