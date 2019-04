Notre-Dame : pourquoi l'enquête pour déterminer les causes de l'incendie va prendre du temps

En effet à l'heure actuelle, ils n'ont pas encore pu débuter leurs prélèvements à l'intérieur de la cathédrale. Selon les informations de LCI, ils attendent toujours le feu vert des autorités compétentes pour pouvoir travailler en toute sécurité partout et procéder aux constatations et à la collecte des preuves matérielles. Lorsqu'ils le pourront, ils prélèveront des éléments comme des résidus de câblage, des éléments partiels d’un tableau électrique ou des néons, tout ce qui pourrait peut-être appuyer la piste d’un court-circuit. Pour l'instant, ils ont seulement dû se contenter de prendre des photos ou des vidéos de certains endroits accessibles et sécurisés. En revanche, ils ne comptent pas forcément sur les prélèvements ADN, très complexes dans un bâtiment qui a brûlé.





Une fois ce travail minutieux et complexe de collecte effectué, les experts analyseront ces éléments pour appuyer les hypothèses les plus probables ou non. Mais cela prendra plusieurs jours voire plusieurs semaines.