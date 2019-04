Notre-Dame : que s'est-il passé ?

Ces sont des édifices devant lesquels on passe, plus ou moins, tous les jours sans vraiment les apercevoir. Ils font partie du décor qu'on ne regarde presque plus. Mais quand on les voit brusquement dans les flammes, on réalise ce qu'ils représentent. Que reste-t-il de Notre-Dame après l'incendie ? Le monument est-il sauvé ?



