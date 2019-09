Notre santé : Décès à l'hôpital, inévitable ?

NOTRE SANTE - Un homme de 73 ans atteint d'Alzheimer a été retrouvé mort dans une partie inutilisée de l'hôpital de la Conception à Marseille. Comment cela peut-il être possible ?

Venu à la base pour une chimiothérapie à l'hôpital de la Conception à Marseille, un septuagénaire a disparu. On a ensuite retrouvé son corps dans un parti désaffecté de ce même hôpital. Il va sans dire que la famille est dans une totale incompréhension et a d'ailleurs décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte pour comprendre la chaîne des responsabilités. Selon le Dr Gérald Kierzeck, on peut d'ores et déjà se poser une question sur le fait que cette personne âgée n'ait pas eu suffisamment de suivi si elle a atterri toute seule à l'hôpital. Avec l'explosion du nombre des personnes âgées dépendantes prévue dans quelques années, quelles solutions peut-on adapter pour éviter ce genre de situation ?



