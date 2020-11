Nouvelle fête clandestine dans le pavillon de Joinville-le-Pont, 16 verbalisations

Le week-end dernier, dans ce même pavillon, entre 300 et 400 personnes avaient participé à une soirée privée. Et au moins un des participants était positif au Covid-19. Après cet événement, le propriétaire de la maison et le vigile ont été mis en examen pour "mise en danger délibérée de la vie d'autrui", "exécution d'un travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes" et "ouverture irrégulière d'un établissement recevant du public dans une circonscription en état d'urgence sanitaire".

À Paris, une grande fête a également eu lieu samedi 21 novembre. 300 jeunes se sont réunis sur une ancienne voie ferrée du 13e arrondissement de la capitale. Une soirée intitulée... "I want to break free" et placée sous le signe de la liberté en cette période de confinement. Depuis le 30 octobre, les soirées privées sont interdites en France dans le cadre des restrictions sanitaires liées au coronavirus.