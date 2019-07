Nouvelles accusations à l’encontre de Nordahl Lelandais : "Ma cliente est la première victime vivante à parler"

FAIT DIVERS – Charlotte*, 16 ans aujourd’hui, accuse son cousin Nordahl Lelandais de l’avoir agressée et menacée de mort en mars 2017 le jour des obsèques de son père. L’avocate de l’adolescente, Me Caroline Rémond, revient pour LCI sur la plainte pour "agression sexuelle" et "menaces de mort" déposée en avril dernier, deux ans après les faits, à l’encontre du trentenaire incarcéré aujourd’hui.