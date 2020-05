Nouvelles tensions la nuit dernière à Argenteuil, Strasbourg et Mulhouse

A Mulhouse, dans le quartier des Côteaux, la police municipale a pris en charge vers 19h30 jeudi pour une vitesse excessive un motard non casqué avec un véhicule non homologué. Le jeune homme de 17 ans a fini sa course en percutant un autre véhicule. Il a été transporté à l’hôpital pour un léger traumatisme crânien, selon les premiers éléments. Quelques heures plus tard, vers 23h30, une cinquantaine d’individus se sont rassemblés dans le quartier, barricadant certaines rues. Des caméras de surveillance ont été détruites et une poubelle incendiée à côté du poste de police.

A Strasbourg, enfin, dans le quartier de Neuhof, un appel a été passé à police secours vers 22 heures jeudi pour signaler que deux fillettes ont été renversées par une moto-cross qui s’adonnait à un rodéo. Sur place, les policiers ne retrouvent pas les enfants, ni la motocross. Vers 1h15, les urgences de l’hôpital signalent aux policiers la présence d’une mère et de ses deux filles âgées de 10 et 11 ans. Les enfants sont légèrement contusionnées aux bras et aux jambes. La vidéosurveillance est en cours d’exploitation. Une enquête a été ouverte.