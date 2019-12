Intoxiquées au monoxyde de carbone pendant la messe de Noël, 21 personnes finissent à l'hôpital

La traditionnelle messe de Noël rassemblait mercredi soir environ 150 personnes dans la commune de Carlepont (Oise). Durant la cérémonie religieuse, les secours ont été appelés à la suite de maux de tête ressentis par de nombreux fidèles. Pas moins de 40 pompiers sont intervenus, aidés de gendarmes : ils ont constaté à leur arrivée une intoxication collective au monoxyde de carbone. Ce gaz, incolore et inodore, se forme généralement lors d'une combustion, en particulier lorsque celle-ci est incomplète.

Si les causes de cette intoxication demeurent pour le moment incertaines et seront étudiées lors de l'enquête, le substitut du procureur a évoqué la présence d'une chaudière à gaz. "On ne sait si elle était en état de fonctionner", a-t-il indiqué, ne permettant pas de certifier qu'elle serait à l'origine de ces gaz.

Le Courrier Picard, qui relate également les faits, précise que parmi les personnes touchées, "aucun pronostic vital n’est engagé". Le quotidien ajoute qu'il a fallu "faire appel à des ambulances privées car les véhicules des pompiers ne suffisaient pas à emmener tout le monde", et que "les opérations ont pris fin aux alentours de 0h30".