Oise : une femme chute mortellement d'un manège dans un parc d'attractions

Le parc de loisirs a été fermé après l'accident mortel et des "équipes du parc ont pris en charge les visiteurs et familles impactées", ajoute dans son communiqué la direction du le Parc Saint-Paul, qui se tient à la "disposition" des secours, dépêchés sur place, pour "collaborer avec eux à la suite de cet accident". Le parquet de Beauvais n'était pas joignable dans l'immédiat. La préfecture a simplement confirmé qu'un accident s'était produit en début d'après-midi, sans autres précisions.

Ce n'est pas la première fois que le Parc Saint-Paul est endeuillé. En 2005, le 14 juillet, les freins du même manège à sensations Formule 1, avaient lâché. Onze personnes avaient été blessées, dont huit adolescents âgés de 11 à 14 ans. Quatre ans plus tard, en août 2009, une femme de 35 ans, accompagnée par son mari et leurs deux enfants de 7 et 8 ans, était décédée dans l'attraction. Elle avait basculé dans le vide après avoir été éjectée par-dessus la rambarde de sécurité dans un virage. Le parc avait été mis hors de cause en avril 2015, le rapport d'expertise pointant "le comportement inapproprié de la victime".