Le maire du 8e arrondissement de Lyon lui aussi menacé de mort

Olivier Berzane, maire EELV du 8e arrondissement, rejoint la liste des élus victimes de menaces de mort par décapitation. Des menaces taguées dans le quartier de la Route de la Vienne, sur le store d'une école, ainsi écrit : "Le maire du 8e on va te décapiter la tête" (sic). Un autre message menace de "décapiter les profs et les élèves", ont relevé les médias locaux, dans une référence sordide à l'assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty, vendredi 16 octobre.

L'édile a reçu le soutien du maire de Lyon Grégory Doucet, qui a condamné "fermement ces tags d'une violence inqualifiable" et assuré Olivier Berzane de son "soutien inconditionnel". "Une enquête est en cours. La République est indivisible, ceux qui attisent la haine ne gagneront jamais", a-t-il conclu. Le maire du 8e a également reçu le soutien des élus écologistes de la ville, ainsi que la section du Parti communiste de la ville et d'élus de l'opposition. De son côté, la préfecture de la région Auvergne Rhône-Alpes a averti que "ceux qui s'en prennent à eux [les représentants de l'État] s'en prennent à la République et trouveront systématiquement l'État et la justice sur leur chemin".