Explosion d'un colis piégé à Lyon : "On a entendu un grand boum", racontent des témoins sous le choc

Comme leur maire, les Lyonnais sont émus et surpris. De retour ce samedi 25 mai dans sa ville, l’ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a fait part de sa "profonde émotion" et de sa "surprise", au lendemain de l'attaque au colis piégé qui a fait treize blessés légers. Selon lui, on ne pouvait pas s’attendre à une telle attaque car Lyon est "plutôt une ville calme".