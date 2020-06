"On est dans un pays de droit ou pas ?" A Dijon, la colère des riverains suite aux violences

Il faut dire que cette commune a déjà connu plusieurs mois de violences urbaines l'an dernier, car ici les trafiquants de drogue côtoient les habitants. "Ils font ce qu'ils veulent. Il y a des courses de motos, de quads, de bagnoles ; ça roule à 90, 100 km/h, voilà c'est notre quotidien", poursuit Daniel. "On vit dans l'horreur. De toute façon, on est obligé de rester, les appartements sont invendables", enchaîne une habitante.

Même constat, dans le quartier sensible des Grésilles, où les habitants ont à nouveau mal dormi la nuit dernière. "On n'a pas le choix, on subit comme tout le monde", constate une riveraine. Une autre confie sa peur, finalement apaisée avec l'arrivée du Raid. Mais pour certains, ces renforts auraient dû être présents dès le début du week-end.

"Trois jours avant de réagir !", souligne un commerçant, à bout. "On ne peut pas débouler à 300 personnes, accompagné par des escortes de police, et rentrer dans un quartier faire ce qu'on veut, tabasser tout le monde et s'en aller. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Le minimum c'est qu'on vous assure une sécurité, on est dans un pays de droit, ou pas ?", s'interroge-t-il.