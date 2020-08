"On ne se met plus au milieu de la route" : les forces de l'ordre de plus en plus confrontées aux refus d'obtempérer

C’est un phénomène qui est devenu presque banal. Ces derniers mois, les refus d’obtempérer lors de contrôles se sont multipliés, pour atteindre le nombre de 25.000 par an. En France, il y en a un toutes les 30 minutes. Des refus d’obtempérer qui peuvent engendrer des courses-poursuites très dangereuses pour le conducteur et les forces de l’ordre, mais aussi pour les autres usagers de la route, comme on l'a vu mercredi soir à Paris avec la mort d'un cycliste percuté par un automobiiste qui fuyait la police.

De plus, ils sont très souvent commis par des automobilistes et motards "normaux", et non par des braqueurs chevronnés, comme l’explique le major Jean-Luc Brunon, de la brigade motorisée de Nemours, en Seine-et-Marne, dans le reportage de TF1 en tête de cet article : "Quand j’ai commencé ma carrière il y a plus de 30 ans, on avait un ou deux refus d’obtempérer dans l’année. Quand on en avait un, c’était le Mesrine de l’époque. Aujourd’hui, les refus d’obtempérer, c’est monsieur et madame tout le monde."