"On nous a volé la manifestation" : les soignants renvoient dos-à-dos casseurs et forces de l'ordre

"On nous a volé cette manifestation par la force." La colère est vive ce mercredi dans les rangs des personnels soignants, venus manifester en nombre à Paris la veille pour rappeler le gouvernement à ses promesses. En cause : le sentiment d'avoir été pris au piège dans des affrontements entre les forces de l'ordre et des casseurs.

Si plus de 250 rassemblements se sont déroulés dans le calme partout en France, celui de la capitale – ainsi que ceux de Lille, Toulouse et Nantes – a été émaillé d'incidents. De source policière, 250 à 300 casseurs, parmi lesquels des "ultra jaunes", se sont mis en action dès l'arrivée aux Invalides. "Nous avons été instrumentalisés par une minorité présente parmi nous seulement pour en découdre", regrette auprès de LCI Anna, infirmière en Ile-de-France. Et d'ajouter avec amertume : "Nos revendications passent une nouvelle fois au second plan…"