Oui, un drone a bien survolé le port de Marseille pour faire respecter le port du masque

Tout le long du week-end, plusieurs internautes, que ce soit sur Twitter, Youtube ou Facebook, se sont révoltés contre ces images. On y voit un drone, patrouillant dans un ciel bleu, au-dessus de quelques badauds. Muni d'un haut-parleur, l'aéronef diffuse ce message : "Police Nationale : Lutte contre la Covid-19. Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble de l'agglomération marseillaise et notamment sur le Vieux Port. À défaut, vous vous exposez à une amende de 135 euros."

Quand certains y voient une "psychose", d'autres vont jusqu'à craindre une dérive "orwellienne". Résultat : la vidéo ci-dessus cumule désormais 122.000 vues et des personnalités politiques se sont même emparées du sujet. Pourtant, une météo particulièrement clémente et la présence de touristes en tenues légères laissent penser que les images ne sont pas récentes. De plus, le petit train touristique de la ville est bien visible alors que, comme nous le confirme l'office de tourisme de Marseille, il ne circule plus depuis vendredi dernier et ce "jusqu'à nouvel ordre".

Une recherche inversée d'images nous révèle de fait que cette vidéo n'est pas récente et a déjà été partagée, notamment sur YouTube, par des milieux complotistes. Mais aussi par une source plus solide. Dès le 28 août, la radio NRJ diffusait en effet ce même drone mais filmé sur un autre point du Vieux Port.