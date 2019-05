Deux militants antispécistes en garde à vue après l'attaque d'un boucher bio

Rosbifs et côtes d'agneau ont disparu des étalages de ce boucher bio resté fermé dimanche. Situé au sein du marché de St Quentin, dans le 10e arrondissement de la capitale, il a été la cible de "quinze ou vingts" individus prônant un mode de vie vegan. Ces derniers s'en sont pris à un commerce en l'aspergeant de sang, comme l'a expliqué son boucher à BFM. "Je préparais une commande pour un client, j'avais la tête baissée. J'ai senti un liquide me toucher, j'ai porté ma main à la tête. Le liquide était très rouge. J'ai levé la tête et il y avait entre 15 à 20 individus avec des slogans 'liberté, défense des animaux'", raconte-t-il ainsi. Il dit avoir été "frappé" et avoir perdu l'entièreté de sa marchandise malgré des heures de nettoyage.





Dépité, le commerçant a porté plainte. Il ne comprend pas pourquoi il a été pris pour cible, lui qui "prône une autre image de la filière" en faisant en sorte que "les bêtes soient respectées". "Je suis le seul boucher bio du marché", rappelle-t-il. Deux activistes antispécistes avaient été condamnés en avril à dix et six mois de prison ferme pour avoir dégradé ou incendié des boucheries et restaurants des Hauts-de-France.





Dans un communiqué, la Confédération Française de la Boucherie condamne cette action. Selon elle, elle a été menée par un "commando vegan, haineux et radicalisé". L'organisation professionnelle en profite pour réitérer sa demande d'une mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur ces associations et sur leurs financements.