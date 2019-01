Paris : l'oeuvre de Banksy peinte sur une porte du Bataclan dérobée la nuit dernière

L'œuvre avait été découverte au petit matin, le lundi 25 juin 2018, sur une porte près des issues de secours du Bataclan, dans le passage Saint-Pierre Amelot (XIe). Quelques heures plus tôt, au milieu de la nuit, l'artiste britannique Banksy était venu avec son matériel pour réaliser cette silhouette au visage triste à cet endroit, par lequel de nombreux spectateurs du concert d'Eagles of Death Metal le 13 novembre s'étaient échappés pendant l'attaque terroriste qui a fait 90 morts et des dizaines de blessés.





Moins de sept mois après la réalisation de cette oeuvre réalisée au pochoir et à la peinture blanche, celle-ci a été volée. "Dans la nuit de vendredi à samedi, des malfaiteurs cagoulés et munis de meuleuse sont venus dérober l'oeuvre avant de l'emporter dans un camion", indique une source proche du dossier à LCI.





Intervenus à 4h25 pour un déclenchement d’alarme dans la salle de spectacle, les policiers alertés n'ont pu que constater le vol. Un tournevis a été découvert sur place. Un témoin a indiqué avoir aperçu une camionnette blanche et trois individus à proximité.