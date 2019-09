Paris : appel à témoin lancé après la disparition inquiétante d'une jeune fille en détresse psychologique

Au moment de sa disparition, Emilie Ung était vêtue d'un pull blanc, d'un sweat à capuche de couleur foncé, d'un legging bleu marine, de baskets violettes et noires et d'un sac à dos noir et bleu. De corpulence mince et mesurant 1,58 mètres, la jeune fille de type asiatique a les cheveux noirs mi-longs ainsi que les yeux marrons. Celle-ci porte des signes de scarification à l'avant-bras gauche, indique également la police.





Un numéro ainsi qu'une adresse mail sont ouverts à toute personne ayant des éléments à apporter à la Brigade de protection des mineurs, chargée de l'enquête : 0800 00 27 08 et pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr.