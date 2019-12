Paris : deux femmes poignardées près des Champs-Elysées, une automobiliste en garde à vue

Un drame probablement lié aux difficiles conditions de circulation qui perdurent et empirent dans la capitale. Ce lundi, peu après 14 heures, une automobiliste qui circulait à bord d'une Smart grise rue du Colisée, près des Champs-Elysées dans le 8e arrondissement de Paris a eu un différend avec deux autres femmes.

"Il semble que le scénario soit le suivant : deux jeunes femmes âgées entre 20 et 30 ans traversaient la rue du Colisée. Une automobiliste, visiblement pressée, n'a pas apprécié d'attendre et aurait dit quelques mots sur le ton de la colère à ces personnes. L'une d'entre elle a peut-être répondu, ou donné un coup sur la carrosserie de la voiture. L'automobiliste est alors sortie de son véhicule avec une arme blanche, sans doute un couteau, et a poignardé les deux personnes sous les yeux d'un jeune garçon, peut-être son fils, qui était côté passager. Elle est ensuite repartie avec sa voiture, avant d'être interpellée par la police un peu plus loin dans la même rue", confie une source proche du dossier.