Paris : deux femmes tuées dans un appartement, un suspect couvert de sang arrêté

Il était peu avant 20 heures lorsque les policiers interviennent dans un immeuble de la rue Bisson, dans le quartier de Belleville, à l'est de Paris. Après avoir entendu des gémissements à travers la porte d'un appartement, ils demandent l'ouverture de la porte. Brusquement, en poussant des cris, un homme d’une trentaine d’années, crâne rasé et barbu, sort entièrement nu et recouvert de sang, puis parvient à refermer la porte. Toujours à travers cette dernière, les policiers l'entendent prier et décident d'entrer.

L'homme qui manipulait la gazinière est alors maîtrisé par un coup de pistolet à impulsion électrique. Dans le salon, les policiers découvrent les deux victimes. La première, inconsciente, présente des plaies sur le visage et le cou, indique une source proche du dossier à LCI. Les policiers tentent un message cardiaque, en vain. La seconde victime, elle aussi inconsciente, est dénudée. Elle présente une blessure importante à la tête.