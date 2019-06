Paris : deux policiers mis en examen après la noyade d'une policière dans la Seine

L'accident s'était produit le vendredi 5 janvier 2018, quelques jours après les fêtes de fin d'année. "Vers 10h50 ce matin, à l'occasion d'un entraînement des plongeurs de la brigade fluviale, l'un des personnels engagés a fait surface et puis a soudainement disparu dans la Seine", avait expliqué lors d'un point presse Philippe Caron, directeur des services techniques de la préfecture de police, le jour même. La préfecture de police de Paris avait ajouté que cet exercice, qui se déroulait à hauteur de la cathédrale Notre-Dame, était "prévu et encadré".





Ce lundi, un an et demi après les faits, une source judiciaire indique à LCI que "deux personnes ont été mises en examen du chef d'homicide involontaire dans le cadre de cette information judiciaire". Selon nos informations, il s'agit du chef de bord et du moniteur du bateau de la brigade fluviale.