Paris : elle commande un VTC, son chauffeur l'abandonne en pleine forêt

La jeune femme retire alors 180 euros à un distributeur : "Je voulais lui payer le reste au retour, explique-t-elle. C'est là qu'il a commencé à s'énerver", raconte-t'elle au Parisien. Au terme d'un altercation verbale avec le chauffeur, ce dernier se gare et sort la jeune femme, en la "tirant par les cheveux", la laissant là, en bordure de route et reprend sa route avec ses 180 euros et son smartphone. La jeune femme tente alors de retrouver son chemin, pensant être en forêt de Sénart. Un automobiliste la dépose à une gare et de là, elle est accompagnée au commissariat de Draveil par une dame et sa fille.





"J'étais trop alcoolisée pour qu'ils prennent ma plainte, ils m'ont gardée dans le hall d'accueil toute la matinée", dit-elle. Elle portera finalement plainte à Brunoy mais se pose alors un problème de taille. Aucune trace de la course dans ses mails, et Uber ne trouve pas l'historique de la commande de la jeune femme. Pour elle, c'est une certitude : elle n'utilise qu'Uber et affirme que le chauffeur l'a appelée par son prénom et l'adresse à laquelle, elle se rendait, une pratique courante chez les VTC lorsqu'on utilise leurs services. "Après coup, j'ai vu qu'il n'avait pas facturé la course depuis Paris. Je pense qu'elle a disparu parce que le chauffeur l'a annulée. Il a profité du fait que j'étais ivre", estime la jeune femme. De son côté, Uber affirme mener une enquête, précise le Parisien.