Paris : l'ancien ministre de l'Economie Thierry Breton victime d'un violent cambriolage en pleine nuit

Nuit cauchemardesque pour l'ancien ministre Thierry Breton et sa femme. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que le couple était endormi, deux hommes armés ont fait irruption à leur domicile, situé dans le 14e arrondissement de Paris.





Selon nos informations, les deux hommes cagoulés et gantés ont pénétré vers 2h30 au domicile du couple par une fenêtre non fermée, qui donne sur le jardin de l'institut Montsouris. Une fois dans la chambre du couple, les malfrats les réveillent et les menacent avec deux pistolets, type revolver. Thierry Breton, actuel PDG du groupe Atos, leur remet alors le contenu de son coffre, qui contient notamment une pièce en or d'une valeur de 5000 euros, et une boîte contenant 800 euros en liquide. Les malfaiteurs volent également un bracelet en diamant d'une valeur de 50.000 euros, appartenant à l'épouse de Thierry Breton.